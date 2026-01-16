Registro policial en una librería de París por un libro infantil sobre Palestina

París, 16 ene (EFE).- Una librería de París denunció este viernes un registro policial en busca de un libro infantil sobre la historia de Palestina, cuyo contenido recibió un informe desfavorable del Ministerio de Justicia por ser susceptible de «incitar al odio».

Cinco agentes de la policía y un representante de la Fiscalía de París acudieron el pasado 7 de enero a la librería feminista y LGTBI, situada en el distrito once de París, con el objetivo de requisar los ejemplares del libro infantil ‘From the River to the Sea: un livre de coloriage’ (Desde el río hasta el mar: un libro para colorear), informó hoy la librería Violette and Co.

«Se ha cruzado un umbral», denunció el establecimiento en un comunicado. «Las librerías independientes son espacios de pensamiento crítico, de circulación de ideas y de resistencia cultural», añadió la entidad, que acusó a las instituciones de aumentar las «lógicas de control ideológico y de represión política».

Ese día la policía estuvo 45 minutos inspeccionando estanterías, cajas de libros, almacenes y varias salas sin encontrar ni un solo volumen, ya que se habían agotado, según la librería.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público les comunicó una citación en la comisaría del distrito once el próximo 22 de enero para una declaración voluntaria.

La acción forma parte de una investigación preliminar, dijeron a EFE representantes de la librería, quienes denunciaron la falta de información transmitida en lo que califican de «registro irregular» para «incautar libros».

«Es un ataque gravísimo a la libertad de expresión y de creación que busca intimidar a las librerías y criminalizar el apoyo al pueblo palestino», aseguró hoy en sus redes sociales Ian Brossat, portavoz, senador y candidato del Partido Comunista a las elecciones municipales de París del próximo marzo.

La Comisión de Vigilancia y Control de Publicaciones para la Juventud (CSCPJ), organismo creado en 1949 y adscrito al Ministerio de Justicia, emitió un informe desfavorable a la importación y distribución de este libro en Francia.

«Su contenido es susceptible de incitar al odio hacia un grupo de personas, a saber, la población israelí, y de perjudicar el desarrollo moral de la juventud», argumentó el organismo en una resolución del 14 de noviembre a la que tuvo acceso EFE.

Del mismo modo, la CSCSPJ dijo que la obra «contiene elementos con fuerte connotación política y tomas de posición respecto al Estado de Israel sin contextualización». A su vez, el «contexto de tensiones exacerbadas y de aumento del antisemitismo» dificultan su publicación, según la institución.

La obra en cuestión es de carácter «educativo e interactivo» y trata «sobre la historia de Palestina, de su pueblo, de su tierra, de su cultura, de la Nakba, de la ocupación, del genocidio, de la resistencia y de la solidaridad internacional con el pueblo palestino», explicó Violette and Co. EFE

