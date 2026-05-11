Reino Unido deniega el acceso a 7 personas que iban a participar en marcha de ultraderecha

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Londres, 11 may (EFE).- El Gobierno británico ha prohibido la entrada al Reino Unido a al menos siete personas, entre ellas una excandidata al Congreso de EE.UU. de origen colombiano, que pretendían participar el próximo domingo en una manifestación organizada por figuras de extrema derecha en Londres.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prometió este lunes que bloquearía a los «agitadores de ultraderecha» que querían acudir como ponentes al evento de este 16 de mayo que lleva por nombre ‘Unite the Kingdom’ (‘Unir el Reino’), e impulsado por el controvertido activista de extrema derecha Tommy Robinson.

Entre las personas a las que se ha denegado el visado de entrada al país se encuentra el comentarista político estadounidense Joey Mannarino, según confirmó él mismo en una publicación en X en la que se refirió a Starmer como «el primer ministro más despreciado de la historia británica».

«Finalmente, (Starmer) ha decidido controlar las fronteras… pero no para bloquear a los ilegales que entran y roban la herencia del pueblo británico. No, solo para bloquear a personas que aman y respetan la cultura británica y que querían hablar junto a increíbles patriotas para unir a Occidente», escribió Mannarino.

Al nombre de Mannarino se le une al de la colombiana Valentina Gómez, excandidata republicana al Congreso de Estados Unidos por Texas y conocida en los círculos del movimiento MAGA del presidente estadounidense Donald Trump por su retórica antiinmigración y particularmente contra el islam.

El pasado 20 de abril, se conoció que el Ministerio del Interior (Home Office) había tomado la decisión de vetar la entrada de Gómez al Reino Unido, que también tenía previsto participar en el evento de extrema derecha de este domingo, por considerar que su presencia «no sería beneficiosa para el bien público»

Gómez había anunciado tres días antes que Londres había aprobado su solicitud de visado, pero el ministerio revocó la decisión tras recibir presiones por parte de diputados y varias asociaciones musulmanas en el Reino Unido.

La colombiana acusó entonces a la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, de origen paquistaní, de este cambio de parecer y ha amenazado con intentar entrar en territorio británico en un barco a través del Canal de la Mancha, emulando los viajes irregulares que emprenden los solicitantes de asilo que llegan al país.

De acuerdo con el diario ‘The Guardian’, el Home Office habría prohibido la entrada a cinco personas más en relación con el evento de ultraderecha, si bien no han trascendido más nombres.

Alrededor de 100.000 personas acudieron el año pasado a ‘Unite the Kingdom’, en lo que se considera como una de las manifestaciones de extrema derecha más multitudinarias de la historia británica. EFE

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