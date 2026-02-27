Remesas en billeteras de criptomonedas a El Salvador se disparan un 128 % en enero

San Salvador, 27 feb (EFE).- La cifra de remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador en enero se disparó aproximadamente un 128 %, en comparación con el mismo mes del año anterior, con 5,56 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) conocidos este viernes.

Las cifras de la entidad financiera dan cuenta de que el monto de remesas recibidas en el primer mes de 2026 es superior en 3,12 millones de dólares a lo registrado en 2025, cuando llegaron a 2,44 millones.

Estos ingresos representaron únicamente el 0,73% del total de 759,45 millones de dólares registrados en remesas en enero recién pasado, mientras que en el mismo mes de 2025 representó el 0,36 % de los 676,29 millones recibidos en total.

En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, llegando a 57,67 millones de dólares, 27,83 millones de dólares menos a los 85,5 millones registrados en 2024.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación. EFE

