Renovables con almacenamiento generan electricidad más barata que carbón y gas, dice IRENA

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El Cairo, 6 may (EFE).- La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) aseguró este miércoles que, en las principales regiones con alto potencial de recursos, la energía solar y eólica combinadas en soluciones híbridas con sistemas de almacenamiento pueden suministrar electricidad las 24 horas del día a un coste inferior al de los combustibles fósiles.

El informe, titulado “Renovables las 24 horas: la viabilidad económica de una energía solar y eólica constante”, confirma que la energía solar y eólica combinada con el almacenamiento en baterías son fiables y hoy en día ya proporcionan electricidad rentable todo el día.

En concreto, los costes nivelados firmes de la electricidad para sistemas solares con almacenamiento en varios países muestra que los costos de almacenamiento han disminuido en cinco años: si en 2020 costaban más de 100 dólares (85 euros) por megavatio hora (MWh), en 2025 estaban ya entre 54 y 82 dólares (46 y 70 euros) por MWh, en las regiones con alta irradiancia solar y fuertes vientos.

Por otro lado, IRENA analizó que los sistemas de energía eólica con almacenamiento también se están volviendo «cada vez más competitivos» y, según sus estimaciones para 2025, los costos de almacenamiento oscilaron entre aproximadamente 59 dólares (50,20 euros) por MWh en Mongolia Interior, y entre 88 y 94 dólares (74,9 y 80 euros) por MWh en Brasil, Alemania y Australia.

El informe resalta que estas soluciones optimizan el uso de redes eléctricas limitadas, reducen la exposición a la volatilidad de precios y pueden abastecer a sectores con alta demanda continua, como los centros de datos o aplicaciones de inteligencia artificial.

Además, señala que los costes de instalación han caído significativamente desde 2010: un 87 % en la solar fotovoltaica; un 55 % en la eólica terrestre y hasta un 93 % en el almacenamiento en baterías.

Caída de costes del 40 % para 2035

Las previsiones apuntan a una reducción adicional de costes de hasta un 30 % para 2030 y alrededor de un 40 % para 2035, lo que podría situar los precios por debajo de los 50 dólares (42,56 euros) por MWh en los emplazamientos más eficientes.

Asimismo, los plazos de construcción se han reducido a entre uno y dos años desde la obtención de permisos, lo que sitúa a estas tecnologías por delante de las nuevas plantas de gas en la mayoría de los mercados.

Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que “la peor crisis energética en décadas ha puesto de manifiesto el verdadero coste de la dependencia de los combustibles fósiles”, y subrayó que las renovables son ya “la opción más asequible, fiable y segura”.

Por su parte, el director general de IRENA, Francesco La Camera, aseguró que “la energía renovable 24/7 es ahora competitiva en costes con los combustibles fósiles” y destacó que los avances en almacenamiento han eliminado los argumentos sobre su falta de fiabilidad.

«Dado que los mercados de petróleo y gas siguen expuestos a perturbaciones geopolíticas, incluidas las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz, debemos proteger nuestras economías con sistemas renovables resilientes», agregó en el documento.

IRENA, con 171 países miembros, lidera la cooperación internacional para acelerar la transición energética basada en renovables y promover el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la resiliencia económica. EFE

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