República Dominicana asume presidencia de la Comisión Científica de Centroamérica y Panamá

2 minutos

Santo Domingo, 3 oct (EFE).- La República Dominicana ha asumido la Presidencia temporal de la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (Ctcap) para el período 2025-2026, según ha informado este viernes el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) del país caribeño.

A la ceremonia de esa comisión, celebrada en Guatemala, han asistido altas autoridades gubernamentales, organismos regionales, representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil, indica el Mescyt en un comunicado.

El viceministro dominicano de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez Martínez, quien ha recibido la distinción, ha declarado que su gobierno tiene como objetivo «convertir el conocimiento científico en un motor de innovación para todos los sectores de la sociedad».

«Tenemos la convicción de que solo a través de la ciencia y la innovación podemos responder a las necesidades de nuestros pueblos», ha agregado.

Además, en la jornada se ha lanzado el programa «Colaborar para Transformar», destinado a fortalecer las capacidades institucionales de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (Oncyt) de la región.

Dicho programa se presenta como una «respuesta estratégica al llamado por una ciencia más democrática, accesible y conectada con los desafíos reales de los territorios centroamericanos y de la República Dominicana».

«Mediante una combinación de módulos virtuales, sesiones sincrónicas y actividades prácticas, se busca capacitar a actores clave del ecosistema de innovación, incluyendo funcionarios públicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y del sector productivo», señala el Mescyt. EFE

pma/adl/icn