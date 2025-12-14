República Dominicana asume presidencia de Regulatel

Santo Domingo, 14 dic (EFE).- República Dominicana asumió por segunda vez la presidencia de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina (Regulatel), marcando un hito en su posicionamiento regional y consolidando su rol activo dentro de la gobernanza del sector de las telecomunicaciones.

Al asumir el cargo en nombre de República Dominicana, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, destacó que este nuevo rol representa una responsabilidad institucional que trasciende lo protocolar y coloca al país en una posición estratégica para impulsar consensos regionales.

«Regulatel no es un organismo más: es el punto donde convergen reguladores, operadores, foros multilaterales y socios estratégicos», dijo Gómez en una nota divulgada hoy por su oficina.

Aseguró que Regulatel es el espacio donde la cadena completa del sector encuentra lugar para construir soluciones de manera conjunta».

La elección del país se produjeron durante la 28ª Asamblea Plenaria del organismo, celebrada en Punta Cana, tras el traspaso de la presidencia desde Colombia, que estuvo representada por Claudia Ximena Bustamante, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Gómez Mazara subrayó que la fortaleza de Regulatel radica en su vocación de permanencia y en su capacidad de sostenerse como un foro técnico estable, incluso en contextos regionales complejos.

Al asumir la presidencia, República Dominicana se compromete a impulsar una agenda enfocada en los principales desafíos compartidos por la región, entre ellos el cierre de brechas digitales, el fortalecimiento de la seguridad digital, la mejora sostenida de la calidad de los servicios, la asequibilidad y la adaptación de los marcos regulatorios a la acelerada evolución tecnológica.EFE

