República Dominicana extiende exención de vigencia de 6 meses en pasaportes para turistas

Santo Domingo, 2 dic (EFE).- La República Dominicana prorrogó la exención de la obligación de portar pasaportes con vigencia mínima de seis meses para fines turísticos a ciudadanos de países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos e Inglaterra.

De esta forma, los nacionales de dichos países podrán entrar como turistas en la República Dominicana con pasaportes que tengan una vigencia menor de seis meses durante el periodo que dichos documentos tengan validez.

La Dirección General de Migración (DGM) explicó este martes que esta medida fue puesta en vigencia en mayo del 2024 y ahora se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2026 para «facilitar el ingreso de turistas de estos países que son los principales mercados para República Dominicana».

También es extensiva esta medida «a los ciudadanos de otras nacionalidades que tengan autorización para ingresar a la lista de países favorecidos con este privilegio», añadió la DGM en un comunicado de prensa.

De acuerdo con las autoridades dominicanas, esta decisión busca «eliminar barreras» y «asegurar un proceso de entrada más ágil para los visitantes de mercados emisores clave, que el año pasado aportaron más del 80 % de los turistas que visitaron el país». EFE

