República Dominicana recibió remesas por 6,874.5 millones de dólares entre enero y julio

Santo Domingo, 10 ago (EFE).- Las remesas recibidas por la República Dominicana entre enero y julio alcanzaron 6,874.5 millones de dólares, un aumento de un 11.6 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó este domingo el Banco Central (BCRD).

Particularmente, el mes de julio registró un valor de remesas de 1,047.7 millones de dólares, un 13.6 % más que el mismo mes de 2024 y 13.4 % superior a junio de 2025.

Estos recursos enviados por la diáspora dominicana en el exterior «son importantes para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país», destacó el BCRD en un comunicado.

El desempeño económico de los Estados Unidos, donde vive la mayor cantidad de los dominicanos en el exterior, fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 79.3 % de los flujos formales de julio, unos 756.3 millones de dólares, agregó la información.

El BCRD destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de julio, como España, por un valor de 78.4 millones, un 8,2 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Desde Italia se recibió el 1.6 %, mientras que Haití y Suiza tuvieron una participación del 1.4 % de los flujos recibidos.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

El banco emisor estima que las remesas enviadas al país totalizarán 11,300 millones de dólares al finalizar este año.EFE

