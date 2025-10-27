República Dominicana sigue contando con Pujols como su dirigente para el Clásico Mundial

Santo Domingo, 27 oct (EFE).- Aunque el dominicano Albert Pujols ha sido señalado como una opción de múltiples equipos para ser su dirigente en las Grandes Ligas, la gerencia del conjunto de la República Dominicana continúa trabajando con el enfoque de que el extoletero será quien los guiará en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.

«En este momento seguimos enfocados, seguimos en comunicación, él (Pujols) y yo con los jugadores, preparando lo que sería el escenario perfecto para que cada uno de los jugadores se sienta preparado y motivado a representar a nuestro país», dijo el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, al ser entrevistado en el programa radial Grandes en los Deportes, que se transmite en Santo Domingo.

Cruz, quien jugó por 19 temporadas en las Grandes Ligas y actualmente encabeza la gerencia del equipo quisqueyano, señaló que por el momento estos señalamientos solo son rumores, e indicó que no se preocupará por los mismos hasta que sean una realidad.

«Gracias a Dios son rumores, no se han convertido en realidad y no me voy a preocupar hasta que no se conviertan en realidad», explicó Cruz, quien dijo no querer caer en especulaciones y que, de suceder, que Pujols sea contratado por un equipo de Grandes Ligas, espera que sea lo mejor para él y su carrera como dirigente.

De ser contratado como mánager por una organización de Grandes Ligas, según las reglamentaciones del Clásico Mundial de Béisbol, Pujols tendría que renunciar a su puesto como dirigente del conjunto dominicano, ya que ningún capataz de un club de la MLB puede desempeñar dicha función en el torneo de naciones.

Espera contar con Guerrero Jr.

Cruz, quien fue parte del equipo dominicano que se coronó campeón de la edición del año 2013 de este certamen beisbolístico, espera que Vladimir Guerrero Jr., quien actualmente disputa Serie Mundial con los Azulejos de Toronto, pueda formar parte de la escuadra que estará defendiendo los colores patrios en el torneo que se disputará el próximo año.

«Esperamos en Dios que se mantenga saludable, en el clásico anterior no pudo participar, si tenía todo el deseo, y te puedo decir que nos mantuvimos en contacto durante todo ese proceso, incluso, en el momento en el que le negaron el permiso, él seguía insistiendo en que quería participar, entonces, el deseo siempre estuvo», recordó Cruz sobre el torneo del año 2023, cuando Guerrero Jr. sufrió una lesión en una de sus piernas, que evitó que pudiera formar parte de la escuadra dominicana.

Cruz detalló que ahora se acerca la parte más difícil en el proceso en la conformación de la plantilla del equipo quisqueyano, ya que ahora tienen que ponerse en contacto con los gerentes de los clubes de la MLB y ver la disponibilidad de los peloteros que tuvieron lesiones, así como también, seleccionar entre el gran talento entre sus jugadores la República Dominicana.

«Nos damos el privilegio de tener tantos jugadores en Grandes Ligas y elegir de tantos jugadores buenos, jugadores estelares que tal vez se van a quedar fuera, entonces mi preocupación es esa, que voy a tener que elegir de tantos buenos», puntualizó Cruz.

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará del 5 al 17 de marzo del año 2026, y la República Dominicana forma parte del Grupo D del torneo, junto a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua. EFE

