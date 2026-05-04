Representante ante la ONU dice que Cuba defenderá su soberanía frente a amenazas de Trump

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Washington, 4 may (EFE).- El representante de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, dijo este lunes que la isla está abierta al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que defenderán su soberanía frente a las amenazas de intervención del presidente, Donald Trump, y el posible aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Preguntado en Fox News sobre las declaraciones de Trump, quien afirmó el viernes que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato» y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas, Soberón respondió que la frase «darse por vencido» no «forma parte del diccionario del pueblo cubano».

«En el diccionario cubano se encuentran palabras como resiliencia, resistencia, defensa de la soberanía y defensa de nuestra independencia», agregó durante una breve entrevista en inglés al canal preferido del presidente estadounidense.

Ante una potencial llegada del portaaviones de la Armada estadounidense a las costas cubanas y el aumento en la presión para lograr un cambio en la isla -sumida en una de sus peores crisis económicas y humanitarias -, el diplomático cubano repitió el discurso desafiante de La Habana.

Según Soberón, el masivo desfile por el Día del Trabajo el viernes pasado sirvió para demostrar «la disposición a dialogar con Estados Unidos» pero también «el firme compromiso con la defensa de la soberanía e independencia» de la isla.

Un día después de las amenazas de Trump, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró la negativa del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a incluir la negociación de posibles reformas políticas y económicas en el diálogo que mantiene con Washington.

«No discutiremos jamás con EE.UU. los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos», aseguró Rodríguez este sábado, cuando llamó a Trump a no subestimar la respuesta popular en caso de un posible ataque: «Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal», aseguró.

El viernes pasado, la Administración republicana también redobló las sanciones contra la isla, en medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Washington mantiene desde enero pasado un bloqueo del petróleo sobre Cuba, mientras que Trump y funcionarios de su Gabinete han mencionado en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla. EFE

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