Rescatan un sobreviviente en escuela colapsada en Indonesia con 90 personas bajo escombros

Un sobreviviente fue rescatado el miércoles de los escombros de una escuela islámica que se derrumbó y dejó unas 90 personas bajo los escombros, mientras padres desesperados urgen esfuerzos para hallar a los que continúan atrapados.

La escuela islámica de internado en la localidad de Sidoarjo se derrumbó el lunes cuando los estudiantes se congregaron para las oraciones vespertinas, según medios locales.

El miércoles por la tarde, un sobreviviente fue rescatado y atendido por los servicios médicos, indicó Mohamad Syafii, jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, quien no reveló el sexo o la edad de la persona.

También se recuperó un cuerpo sin vida, lo que elevó a cuatro el número confirmado de muertos por el incidente.

A dos días del derrumbe de la escuela mixta Al Khoziny el lunes en la tarde, decenas de padres se congregaron el miércoles cerca del edificio en ruinas.

Uno de ellos, Abdul Hanan de 45 años, busca a su hijo de 14 años. «Mi amigo, cuyo hijo también estudia aquí, me contó sobre el derrumbe. Creemos que nuestros hijos podrían estar vivos», declaró a la AFP.

«Tienen que acelerar la operación de rescate (…) Es crucial socorrer a los a los sobrevivientes porque estamos en una carrera contra el reloj», agregó Hanan entre lágrimas.

Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Desastres, fue quien dio el último cálculo de 91 personas que habrían quedado sepultadas bajo los escombros, en base a los datos de asistencia de estudiantes.

Las autoridades indicaron en una conferencia de prensa el miércoles que intentaban confirmar el número de desaparecidos.

«La estructura principal colapsó totalmente (…) Priorizamos salvar a las víctimas que están vivas», indicó Emi Freezer, jefe de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

