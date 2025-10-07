Responsable de obra de un templo indio sospechoso de robo de oro para financiar una boda

Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- Un tribunal del sur de la India ordenó investigar al responsable de obra del enchapado de un templo, tras recibir denuncias por la pérdida de placas de cobre bañadas en oro que cubrían imágenes en el santuario, y las sospechas de que parte del sobrante pudiera haber sido usado para financiar una boda.

El caso, recogido por el medio jurídico local Bar & Bench, se remonta a 2019, cuando el acusado, Unnikrishnan Potty, patrocinó el baño de oro de las deidades guardianas ya revestidas de oro.

Sin embargo, surgieron discrepancias cuando se descubrió que el peso de las placas había disminuido aproximadamente 4 kilos después del proceso de enchapado en oro, y, según se reveló, Potty había expresado su deseo de utilizar un “sobrante de oro” que quedó tras su trabajo para financiar una boda.

En su defensa, Potty ha afirmado que recibió placas de cobre y que el enchapado en oro fue realizado con fondos propios y de otros patrocinadores. También ha negado cualquier implicación en el uso indebido del oro y ha sostenido que no estaba al tanto de que las placas originales fueran de oro.

Aunque los hechos ocurrieron hace años, el Tribunal Superior de Kerala ordenó el lunes una investigación formal ante la posibilidad de irregularidades de mayor alcance, y las autoridades estudian trasladar el caso a la rama criminal para determinar responsabilidades.

El tribunal dictó la orden de investigación después de que se revelara que el patrocinador responsable del enchapado en oro de un templo había enviado un correo electrónico al presidente de la Junta Travancore Devaswom (TDB), el organismo estatal que administra el templo, preguntando si podía usar algo de oro sobrante del trabajo para una boda.

«Esta revelación es profundamente inquietante y expone la magnitud de la irregularidad cometida. Demuestra inequívocamente la alarmante manera en que ciertos funcionarios de la Junta Travancore Devaswom actuaron en connivencia con Potty, traicionando tanto la santidad de la propiedad del templo como la confianza depositada en ellos por los devotos», declaró el tribunal según el medio jurídico. EFE

