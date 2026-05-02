Ritmo, memoria y resistencia: los Congos honran su herencia en el Caribe panameño

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Portobelo (Panamá), (EFE).- La resiliencia de los negros esclavizados durante la colonización y su lucha por la libertad fueron evocadas este sábado en la localidad caribeña de Portobelo, en la provincia panameña de Colón, con la celebración de los Congos, una de las expresiones culturales más representativas de la herencia afrocaribeña en el país centroamericano.

La festividad, que combina música, danza y representación escénica, recrea episodios históricos vinculados a la esclavitud, la resistencia y la emancipación mediante personajes simbólicos y ritmos tradicionales transmitidos de generación en generación.

«Somos negras afrodescendientes, orgullosas de portar nuestra pollera Congo, orgullosas de todos los festivales que se hacen a nivel nacional donde participamos los negros y nos sentimos orgullosos de nuestros ancestros que nos han dejado una cultura muy hermosa, como lo es el congo», declaró a EFE la reina Congo, Irma Pinilla Palma.

Los vestuarios, elaborados con retazos de telas y colores llamativos, así como las máscaras y personajes, forman parte de un lenguaje simbólico que refleja tanto las condiciones de opresión como las estrategias de resistencia y supervivencia de las comunidades afrodescendientes.

«El congo es sabor, cadencia, color y expresión cultural», afirmó la monarca.

En su estructura, la cultura congo destaca además el protagonismo de la mujer, especialmente a través de la figura de la reina, que cumple un papel central en la organización y transmisión de esta práctica, reafirmando su carácter matriarcal.

«Nosotras somos las que decimos: esto se va a hacer así, y todos tienen que hacerle caso a la reina, somos como la mamá», precisó la reina Congo.

Pinilla Palma, folclorista con cinco años de experiencia, señaló que le preocupa que la tradición no siempre se ejecute correctamente, por lo que subrayó que «estamos luchando porque esta cultura no se pierda».

Esta tradición, de carácter festivo y comunitario, fue inscrita en 2018 por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en reconocimiento a su valor histórico y cultural.

La reina estuvo acompañada este año por su rey, Manrique Alonso Pacheco, quien reivindicó sus raíces afrodescendientes al afirmar: «Congo para mí es algo grande, ya que lo mío es de linaje, tanto de padre como de madre».

«Soy negro de naturaleza, soy negro de nacimiento y así voy a morir, siendo negro», expresó Pacheco.

Cada año, la celebración atrae tanto a residentes como a visitantes, consolidando a Portobelo como un punto clave para la preservación y difusión de estas expresiones culturales.

El rey destacó que «es un gran placer ver a muchas personas disfrutar de mis tradiciones», aquellas que en su origen estuvieron ligadas a la conmemoración de la abolición de la esclavitud.

«Lo que nuestros ancestros hicieron por nosotros, ellos pelearon por la abolición de la esclavitud y eso ahora me hace sentirme libre, me hace sentirme bien y bueno», aseveró.

Sobre la importancia de que las nuevas generaciones mantengan estas tradiciones, Pacheco resaltó que «se siembra y se cosecha».

Más allá de su dimensión artística, los Congos panameños continúan siendo un vehículo de memoria colectiva que mantiene vigente la historia de resistencia y la identidad afrodescendiente en el país. EFE

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