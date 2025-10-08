Riyadh Air, la nueva aerolínea de Arabia Saudí, comenzará a operar el 26 de octubre

1 minuto

Riad, 8 oct (EFE).- La nueva aerolínea de Arabia Saudí Riyadh Air comenzará a operar vuelos diarios a partir del próximo 26 de octubre y su primer destino será el aeropuerto británico de Heathrow, en Londres, anunció este miércoles el director ejecutivo de la compañía, Tony Douglas.

«Este es un momento histórico por lo que van a escuchar ahora: el día 26 de octubre, en 18 días, empezaremos los vuelos diarios», dijo Douglas en una rueda de prensa desde Arabia Saudí.

Según el director ejecutivo, la aerolínea operará vuelos diarios desde Riad a Heathrow y en «la próxima fase» se realizarán viajes hacia Dubái, algo que formará parte de «un plan gradual».

«Hemos hablado sobre estos destinos, ya que Londres es un destino maravilloso y se considera un centro económico con un importante legado cultural», indicó Douglas, que afirmó que tras iniciar sus operaciones a Dubái la aerolínea saudí «abrirá el espacio a todo el mundo».

Riyadh Air, cuya creación se remonta a 2023 bajo los auspicios del príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, conectará con unas cien ciudades en los próximos años como parte de la Visión 2030 del reino árabe, con la que pretende diversificar su economía fuertemente dependiente del petróleo. EFE

sa-sr-cgs/rsm