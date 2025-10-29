RM de BTS pide apoyo a los creadores culturales en el debut de un artista K-pop en el APEC

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El rapero RM, líder del fenómeno BTS, pidió este miércoles a líderes empresariales de todo el mundo que impulsen políticas que apoyen a los creadores culturales para que su creatividad «florezca» ante el mundo, en el primer discurso de un artista de K-pop en un evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

«Como creador y artista de esta generación, quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles a los distinguidos líderes del APEC que den oportunidades (a los creadores culturales) para que su talento realmente brille», dijo RM, en una reunión de líderes empresariales del foro celebrado en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

RM afirmó que el éxito global del K-pop surcoreano se basa en su capacidad de unir elementos musicales de distintos países, como el hip-hop o la música electrónica, con una estética y esencia surcoreana.

El artista comparó el género como el famoso plato local ‘bibimbap’, que tiene como base el arroz tradicional surcoreano y se mezcla con diversos vegetales y carne para crear «algo nuevo».

También explicó que el K-pop no debe ser visto como un mero género musical, sino como un paquete completo de «baile, vídeos, narrativas e (interacción en) las redes sociales».

Dedicó gran parte de su discurso a hablar de como su legión de fanes, conocida como ARMY, pasó de ser un pequeño grupo de seguidores de un desconocido grupo asiático, a una red global con causas de solidaridad y tolerancia.

RM subrayó que la cultura también tiene elementos económicos, prometiendo, además, seguir enviando «mensajes de valentía y respeto» con su arte, en línea con la visión del APEC de inclusión y diversidad.

HYBE, la agencia de representación de BTS, es uno de los principales patrocinadores oficiales del evento.

El encuentro contó con la participación de importantes líderes empresariales de Corea del Sur como el director ejecutivo de Samsung, Lee Jae-yong, e internacionales, como la líder de Citigroup, Jane Fraser.

También contó con discursos de apertura del presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung. EFE

