Robles dice que España seguirá vinculada a Líbano cuando acabe la misión de paz de la ONU

3 minutos

Marjayún (Líbano), 16 dic (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España va a seguir vinculada a Líbano cuando acabe, en diciembre de 2026, la misión de paz de Naciones Unidas (FINUL), en la que las Fuerzas Armadas españolas participan desde hace casi veinte años.

Robles, que ha comenzado este martes una visita de dos días a Líbano, ha destacado en un encuentro con el contingente español que, en unos momentos especialmente sensibles para la estabilidad de la región, su labor sigue siendo esencial para la seguridad de la zona.

«Esta es una misión que define mucho a España», ha afirmado la ministra en unas palabras que ha dirigido a los militares españoles que participan en FINUL, a los que ha agradecido su labor en unos momentos «difíciles», que » superan con profesionalidad, entrega y dedicación».

En este viaje Robles ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la situación actual de los cascos azules españoles, un contingente formado por casi 700 hombres y mujeres que se desplegaron a finales de noviembre, en su mayor parte pertenecientes a la brigada Guadarrama, al mando del general de brigada Antonio Bernal Martín.

El general español lidera también el sector este, compuesto por unos 3.500 efectivos de siete nacionalidades diferentes: India, Nepal, Indonesia, Serbia, El Salvador, Brasil y España.

«Ustedes y España van a contribuir a que la paz se acerque cada vez más», ha dicho la ministra, en un momento en que el país vive una situación de máxima tensión por los continuos bombardeos de Israel contra objetivos de la milicia chií Hizbulá.

«No bajen la guardia»

Por su parte, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, les ha pedido a los soldados españoles que «no bajen la guardia» porque la situación es «volátil» y «sobre todo, engañosa».

El JEMAD ha destacado la labor que están haciendo los militares españoles «en un momento crítico» para «intentar traer la paz a esta parte del mundo».

Además, en esta primera jornada ambos han asistido a sendos actos de imposición de condecoraciones y de homenaje a los caídos.

En la actualidad, y tras un acuerdo de cese de hostilidades entre Israel y Hizbulá el 24 de noviembre de 2024, la situación en la zona se mantiene bajo una calma inestable.

En este contexto y mediante una resolución aprobada el pasado agosto, la ONU estableció el fin de las operaciones de FINUL para el 31 de diciembre de 2026 y el repliegue de las fuerzas a lo largo de 2027.

Mantener el apoyo

En referencia a este tema, la ministra de Defensa ha manifestado que, de producirse esta finalización, la voluntad de España es mantener su apoyo al Gobierno de Líbano y a las Fuerzas Armadas libanesas hasta que se den las condiciones oportunas.

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií está intentando rearmarse y le ha acusado de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Según la FINUL, las violaciones del alto el fuego se producen por ambas partes y ha contabilizado alrededor de 10.000, según informó el pasado noviembre.

Durante la segunda jornada de su visita, la ministra se desplazará hasta Beirut, donde mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo libanés, Michel Menassa, en el que abordarán la situación en el país. EFE

td/lar