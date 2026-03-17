Rodrigo Paz quiere «relanzar» la relación con la petrolera brasileña Petrobras

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São Paulo, 17 mar (EFE).- El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, dijo este martes en São Paulo que quiere relanzar la relación con la petrolera estatal brasileña Petrobras, a cuyos directivos prometió reformas en la legislación de su país para incentivar la inversión.

«El caso puntual de Petrobras es de nuestro interés, no sólo por ser una empresa exitosa, sino que queremos relanzar una relación con una empresa tan importante como esta, como con otras, con reglas claras», declaró Paz a los periodistas, tras participar en un encuentro empresarial.

El gobernante de centroderecha señaló que informó a ministros brasileños y a la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, que están «cambiando las normativas» del sector energético para hacerlo «más ágil y rápido» para los actores que «quieran invertir».

En este contexto, anticipó que en esa agenda de reformas pretenden impulsar una «moderna» y «amplia» específicamente sobre los hidrocarburos, lo que a su juicio «ha sido muy bien recibido por parte de la representante de Petrobras y del Gobierno del Brasil».

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de Nueva York, São Paulo y Madrid, tiene una larga relación con Bolivia que se fundamentó principalmente en la importación de gas.

Sin embargo, en los últimos años el flujo comercial bilateral cayó de manera drástica, tendencia que Paz y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han prometido revertir.

En este sentido, Paz también comentó que hay espacio para estrechar los lazos con Brasil no solo en el ámbito de los hidrocarburos, sino también en la minería.

«De forma transparente, con reglas claras, seguridad jurídica, seguridad de inversión y con normas con cada uno de estos sectores, Brasil o cualquier otra nación puede llegar a Bolivia», garantizó Paz.

El jefe de Estado, que el pasado 8 de noviembre inauguró una nueva era política en su país tras dos décadas de administraciones progresistas, cerró este martes un foro con cerca de 300 empresarios brasileños y bolivianos, en la ciudad de São Paulo.

El lunes, se reunió con Lula en Brasilia, donde ambos prometieron estrechar los lazos entre sus países más allá de sus diferencias ideológicas. EFE

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