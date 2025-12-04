Rosa Montero cierra la serie de Bruna Husky con alerta por los riesgos de la IA

3 minutos

Guadalajara (México), 4 dic (EFE).- “Estamos en una frontera tecnológica descomunal, como nunca en la historia del ser humano», advirtió este jueves acerca de la Inteligencia Artificial (IA) la escritora española Rosa Montero, autora de la serie de novelas distópicas de Bruna Husky, cuya última entrega fue presentada en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Su más reciente novela, ‘Animales difíciles’, ambientada en el Madrid del año 2111, profundiza en temas de identidad y el sentido de la vida, pero utiliza la IA como un elemento central de la trama, al revelar los peligros de una tecnología que avanza a una velocidad que supera la ficción.

“No ha habido una tecnología de la potencia de la inteligencia artificial ni comparable con nada. (…) entonces las posibilidades son gigantescas. Dale tiempo al tiempo, ya te digo, la inteligencia artificial terminará haciendo las obras de Shakespeare”, advirtió la madrileña en entrevista con EFE.

Montero descartó que el riesgo principal de la IA sea su impacto en el proceso creativo o en la pérdida de puestos de trabajo, pues considera que podrían haber soluciones que equilibren este impacto como el salario universal.

Para la prosista, los riesgos son más profundos y están relacionados con la manipulación de la población por parte de las empresas que controlan las IA, pues hasta ahora no hay medidas para proteger la mente humana ante el avance de las neurociencias y la tecnología.

“Verdaderamente ya estamos siendo manipulados por estos señores que dirigen la inteligencia artificial, estos grandes capos de las IA son gente antidemocrática que nos pueden hacer esa manipulación bestial, ya está sucediendo”, consideró.

Predecir el futuro

En su trabajo de ficción distópica, la también periodista ha ido un paso adelante con algunos acontecimientos y procesos que en sus novelas son ficción pero que ahora, en pleno 2025, se han vuelto realidad.

En la novela ‘Lágrimas en la lluvia’ publicada en 2011, Montero describe como la protagonista tecnohumana, Bruna Husky, acude a un artefacto llamado psicomáquina parecido a como funciona la inteligencia artificial.

En la tercera entrega de la saga, ‘Los tiempos del odio’, de 2018, el tema central es un apagón eléctrico masivo en España y en Portugal, un evento que se volvió realidad en abril pasado para España y parte de la península ibérica.

“¿Quién lo puede prever, no? Pero está en el aire, está ahí. Yo parto de lo real, todo lo que está en mis novelas parte de cosas ya desarrolladas, pero cosas reales”, explicó con cierto humor.

Adiós a una serie

La autora confirmó que ‘Animales difíciles’ es el punto final de la serie de novelas distópicas con la que quiso construirse un mundo propio, movida por su interés por la ciencia y lo que sucede en el cerebro humano.

«Cuando yo me puse a escribir esto, lo que yo quería era construirme un mundo propio. Yo creo que todos los escritores tenemos la tentación de escribir, de construirnos un mundo porque ahí el juego se hace mucho más grande», dijo.

Al estilo de otras sagas de ficción cinematográficas, Montero retomaría un momento específico de la historia de la protagonista para crear los cuentos.

«En todas las novelas de Bruna he hablado mucho de los dos años que tuvo que estar en la milicia en los exoplanetas mineros trabajando para la empresa que les construyó, pero eso no se ha contado nunca y quiero contar, por ejemplo, de la Bruna joven”, adelantó. EFE

gdl/afs/jrg

(Foto)