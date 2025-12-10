Ruanda acusa a RD del Congo y Burundi de violar el acuerdo de paz de Washington

Nairobi, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Ruanda acusó este miércoles a los vecinos República Democrática del Congo (RDC) y Burundi de violar el acuerdo de paz firmado el pasado día 4 en Washington en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional ruandés afirmó que la «responsabilidad de las violaciones del alto el fuego, los continuos ataques y los combates en Kivu del Sur», provincia congoleña oriental, «no recae sobre Ruanda».

El ministerio acusó a las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y al Ejército de Burundi, apoyados por milicias afines y «mercenarios extranjeros», de bombardear «sistemáticamente» aldeas cercanas a la frontera con Ruanda «utilizando aviones de combate y drones».

La coalición Alianza Río Congo – Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), unión que lidera el grupo rebelde M23, que cuenta con apoyo de Ruanda (según la ONU y países occidentales), se vio «obligada a contrarrestar» esos ataques, señaló la nota.

Como consecuencia del bombardeo del territorio de Kamanyola, en Kivu del Sur, desde Burundi la semana pasada, «más de 1.000 ciudadanos congoleños han huido a través de la frontera hacia Bugarama, en el sur de Ruanda, donde esetán alojados en el campamento de tránsito de Nyarushishi», aseguró.

El Ejército burundés -alegó- ha concentrado «cerca de 20.000 soldados en Kivu Sur al servicio del Gobierno de la RDC y, en particular, ha sitiado aldeas».

«La RDC ha declarado abiertamente que no respetará ningún alto el fuego y que lucha por recuperar los territorios perdidos ante la AFC/M23, incluso mientras se desarrollaba el proceso de paz», subrayó.

Según el Ejecutivo ruandés, estas «violaciones deliberadas» de los acuerdos de paz de Washington constituyen «graves obstáculos para la paz, lo que provoca el sufrimiento continuo de la población del este de la RDC, así como una amenaza para la seguridad de la frontera occidental de Ruanda».

El presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, ya acusó este lunes a Ruanda de violar los compromisos asumidos en los recientes acuerdos de Washington, que buscaban poner fin a años de conflicto.

Este martes, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido expresaron su preocupación por la escalada de violencia en la República Democrática del Congo.

En un comunicado conjunto, instaron al Ejército ruandés y al M23 a cesar de inmediato sus operaciones ofensivas en el este de RDC, en particular en Kivu del Sur, y exigieron el cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado 4 de diciembre.

Desde hace una semana, los combates entre la RDC y el M23 se han intensificado y, durante el fin de semana, los rebeldes tomaron el pueblo de Luvungi, en Kivu del Sur, cerca de la frontera con Burundi.

Los residentes huyeron a la comuna de Sange, a unos 30 kilómetros, debido a bombardeos de artillería que causaron 36 muertos, según testimonios de civiles a medios locales.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998 el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

