Rubio resta importancia a una foto tomada ante un mapa de Cuba junto a comandante militar

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Washington, 5 may (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia este martes al hecho de que se fotografió junto al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas ante un mapa de Cuba y a la aparente posibilidad de que Washington prepare una ofensiva militar inminente contra la isla.

«Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana», dijo Rubio en una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca en la que explicó que la decisión de retratarse con el mapa de Cuba durante su visita al cuartel general del mencionado comando fue simplemente porque había uno en la sala donde se tomó la instantánea. EFE

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