Rusia achaca a Ucrania toda la culpa por el estancamiento de las negociaciones de paz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 1 oct (EFE).- El Kremlin achacó hoy a Ucrania toda la culpa del estancamiento de la negociaciones de paz, que imposibilita la preparación de contactos entre Moscú y Kiev al más alto nivel.

«Lamentablemente, actualmente no podemos preparar dicha reunión con la parte ucraniana porque el régimen de Kiev no tiene prisa por continuar el proceso de negociación», afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov en su rueda de prensa diaria.

Agregó que Ucrania aún no ha respondido a las propuestas rusas presentadas en la última ronda de negociaciones a celebrada en Estambul sobre la creación de tres grupos de trabajo a nivel de expertos.

«Y es precisamente el proceso de negociación a nivel de expertos el que puede preparar los contactos al más alto nivel», subrayó Peskov.

Según el portavoz, que no mencionó específicamente a los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, dichos contactos «no pueden ser un objetivo en sí mismo, pues de ser así no ayudarán a resolver un asunto tan complejo y tan difícil».

En una reunión ayer con altos mandos militares de su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que Putin y Zelenski deben sentarse cara a cara para negociar un alto el fuego.

«Tenemos que lograr que Putin y Zelenski se reúnan, pero la única forma de hacerlo es forzándoles», dijo el jefe de la Casa Blanca. EFE

mos/jgb

