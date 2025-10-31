Rusia ataca infraestructuras ferroviarias en dos regiones fronterizas de Ucrania

Kiev, 31 oct (EFE).- Rusia atacó anoche infraestructuras ferroviarias en las regiones de Sumi y Járkov, en el noreste de Ucrania, fronterizas con Rusia y escenario de combates entre el Ejército ucraniano y las fuerzas invasoras rusas.

Según informó la empresa de trenes ucraniana, Ukrzaliznytsia, las fuerzas rusas atacaron en Sumi un depósito de ferrocarriles de pasajeros, provocando daños en material rodante y en varias dependencias de la compañía.

Ukrzaliznytsia ha tenido que sustituir varios vagones del tren que une la capital regional de Sumi con Kiev para que el tren pudiera salir a tiempo.

Otro ataque ruso ha dañado infraestructura ferroviaria en el distrito de Lozova de la región de Járkov, obligando a cambiar la ruta del tren que une Gusarivka, en esa provincia del noreste de Ucrania, con Ivano-Frankivsk en la parte occidental del país.

Según dijo a principios de este mes el Gobierno ucraniano, el Ejército ruso ha atacado desde agosto más de trescientos objetivos del sector ferroviario ucraniano.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo este mes que los rusos buscan aislar del resto del país regiones ucranianas fronterizas con Rusia o por las que pasa el frente con este tipo de ataques.

Los ferrocarriles ucranianos están siendo un elemento vital para el movimiento de civiles, mercancías y personal y material militar. EFE

