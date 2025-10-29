Rusia ataca Ucrania con 126 drones y alcanza infraestructuras en Cherníguiv y Odesa

1 minuto

Kiev, 29 oct (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 126 drones de larga distancia de distintos tipos que alcanzaron infraestructuras críticas en la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania y de la región ribereña del mar Negro de Odesa, en el sur del país.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 126 drones cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.

Del total de drones, 93 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 32 impactaron en una decena de localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.

Algunos de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento de la publicación del parte.

“Infraestructura crítica” del centro de la ciudad de Cherníguiv fue uno de los objetivos de este nuevo ataque ruso contra la retaguardia enemiga, según las autoridades locales.

En la región de Odesa los drones rusos impactaron en infraestructuras energéticas y de transporte, según la administración militar regional. El ataque ha provocado cortes de luz en algunas zonas.

Cherníguiv y Odesa son dos de las regiones más afectadas por la actual campaña de ataques de larga distancia rusos, que está teniendo las infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas como principal objetivo. EFE

mg/rz/alf