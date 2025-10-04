The Swiss voice in the world since 1935
Rusia ataca una estación de tren en la región de Sumi y causa decenas de heridos

Berlín, 4 oct (EFE).- Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, y causó decenas de heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev», señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Zelenski calificó en la red social X el ataque de «salvaje», y dijo que hasta el momento se sabe de al menos 30 heridos.

Los informes preliminares indican que en el lugar se encontraban tanto empleados de la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia como pasajeros.

«Todos los servicios de emergencia ya están en el lugar y han comenzado a ayudar a la gente», afirmó Zelenski.

«Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan», insistió el mandatario.

Por ello instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a «acciones contundentes». EFE

