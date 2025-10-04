The Swiss voice in the world since 1935
Rusia ataca varias instalaciones eléctrica en Cherníguiv y deja sin luz a 50.000 usuarios

Berlín, 4 oct (EFE).- Rusia atacó con drones varias instalaciones eléctricas en la región ucraniana de Cherníguiv, en el norte del país, y dejó sin suministro a unos 50.000 consumidores, denunció este sábado la empresa energética ‘Cherníguiv Oblenergo’.

En su cuenta de Facebook, la entidad explicó que los rusos dañaron en un ataque nocturno entre este viernes y el sábado varias instalaciones eléctricas importantes.

«Los cortes (…) afectaron a cerca de 50.000 usuarios», indicó.

Los técnicos del sector energético ya han comenzado las labores de restablecimiento del suministro y la región ha decretado un horario de cortes programado, de manera que los habitantes solo tendrán tres horas de electricidad en cada franja que les toca.

La empresa energética señaló que en las horas pico los cortes pueden ser reducidos. EFE

cae/llb

