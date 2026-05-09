Rusia conmemorará victoria en la II Guerra Mundial amparada en la tregua anunciada por Trump

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Ucrania aceptó respetar este sábado un alto el fuego propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Rusia pueda organizar con tranquilidad su desfile del 9 de mayo que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Las conmemoraciones en la Plaza Roja de Moscú son consideradas un evento clave que le permite al presidente ruso, Vladimir Putin, evocar la memoria del triunfo soviético en 1945 y unir a la población rusa en apoyo de la campaña militar en Ucrania.

Pero este año los actos estaban amenazados por los incesantes ataques con drones de Kiev y, por primera vez en años, tendrán un formato más reducido.

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniana y luego rusa, que no se respetaron esta semana, Trump anunció el viernes un alto el fuego de tres días entre las partes a partir de este sábado.

«Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil», escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social, al precisar que el cese al fuego iría acompañado de un «intercambio» de 1.000 prisioneros de cada país.

Inmediatamente después, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aceptó el alto el fuego de tres días y ordenó al ejército que no atacara el desfile previsto en la Plaza Roja.

Moscú también confirmó haberse sumado a la tregua y al intercambio de prisioneros.

«La Plaza Roja es menos importante para nosotros que la vida de los prisioneros ucranianos que pueden ser repatriados», aseguró Zelenski.

– Celebración reducida –

Por primera vez en casi veinte años, Moscú ha reducido la pompa de las celebraciones: no habrá material militar en la Plaza Roja ni cuerpos de cadetes ni de escuelas militares.

En los últimos días se han ordenado cortes intermitentes de internet en la capital rusa por motivos de seguridad.

El número de dignatarios extranjeros también se redujo. Solo los líderes de Bielorrusia, Malasia y Laos y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, se desplazaron a Moscú.

Asisten también los líderes de las dos repúblicas separatistas georgianas apoyadas por Rusia y no reconocidas por la ONU, según el Kremlin.

Moscú ya había decretado unilateralmente una tregua el 8 y el 9 de mayo para las conmemoraciones, pero tanto Ucrania como sus propias fuerzas continuaron los ataques.

El Ministerio de Defensa ruso reportó 44 drones ucranianos lanzados contra su territorio el viernes entre las 20H00 y la medianoche, hora local.

Trump, sin embargo, consideró que el final de la guerra estaba «cada vez más cerca», mientras que esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estas conversaciones habían pasado a un segundo plano desde el inicio en febrero de la guerra en Oriente Medio. El viernes, Zelenski dijo que esperaba la llegada a Ucrania en las próximas semanas de los enviados de Washington.

– Amenaza sobre Kiev –

Rusia había amenazado con lanzar un ataque masivo en el corazón de Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo en Moscú.

La ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, iniciada en 2022 y que ya ha entrado en su quinto año, ha causado cientos de miles de muertos.

Se trata del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Zelenski acusó el viernes por la mañana en la red social X a Moscú de ni siquiera haber intentado respetar el alto el fuego que ella misma había decretado.

Rusia aseguró el viernes haber respondido «de manera recíproca» a «violaciones» de la tregua por parte de Ucrania.

En las últimas semanas, el ejército ucraniano, que ha reforzado su capacidad en materia de drones, intensificó sus ataques y ha alcanzado objetivos situados a cientos de kilómetros de Ucrania.

Zelenski se felicitó el viernes por un ataque contra un depósito de petróleo en la región de Yaroslavl, unos 200 km al noreste de Moscú, mientras que sus servicios de seguridad atacaron una refinería en la región rusa de Perm, en los Urales.

Por otra parte, 13 aeropuertos rusos fueron cerrados en el sur del país después de que un dron ucraniano impactara contra un edificio administrativo relacionado con el tráfico aéreo en Rostov del Don.

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