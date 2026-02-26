Rusia denuncia «provocación agresiva de EEUU» contra Cuba tras incidente con lancha

2 minutos

Moscú, 26 feb (EFE).- Rusia calificó hoy de «provocación agresiva de EEUU» contra Cuba el incidente ocurrido la víspera con una lancha rápida con bandera estadounidense en aguas territoriales cubanas en el que murieron cuatro tripulantes de la embarcación.

«Se trata de una agresiva provocación de Estados Unidos, cuyo objetivo es escalar la situación y desatar un conflicto», declaró a la agencia rusa TASS la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE.UU. interceptada en sus aguas territoriales «tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas».

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido.

El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EE.UU. Además informó de la incautación de «fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje».

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, los dos últimos en 2022, con varios muertos. En general estos casos están relacionados con intentos de sacar de forma irregular a personas de la isla. EFE

