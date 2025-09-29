Rusia denuncia que cientos de miles de moldavos no pudieron votar
Moscú, 29 sep (EFE).- El Kremlin denunció hoy que «cientos de miles» de moldavos que residen en Rusia no pudieron votar en las parlamentarias celebradas este domingo en Moldavia, en las que según datos oficiales se impuso con el 50,16 % el Partido Acción y Solidaridad, la formación europeísta gobernante.
«Por lo que vemos y sabemos, podemos confirmar que cientos de miles de moldavos se vieron privados de la oportunidad de votar en Rusia debido a que solo dos colegios electorales estaban abiertos para ellos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE
