Rusia denuncia que cientos de miles de moldavos no pudieron votar
Moscú, 29 sep (EFE).- El Kremlin denunció hoy que «cientos de miles» de moldavos que residen en Rusia no pudieron votar en las parlamentarias celebradas este domingo en Moldavia, en las que según datos oficiales se impuso con el 50,16 % el Partido Acción y Solidaridad, la formación europeísta gobernante.
«Por lo que vemos y sabemos, podemos confirmar que cientos de miles de moldavos se vieron privados de la oportunidad de votar en Rusia debido a que solo dos colegios electorales estaban abiertos para ellos», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Al mismo tiempo, señaló que Moscú se abstendrá de momento de valorar los resultados de los comicios moldavos.
«Las valoraciones habrá que hacerlas después de que veamos la postura que adoptan las fuerzas políticas (moldavas) frente a estas elecciones», dijo Peskov.
Agregó que Moscú sabe que «algunas fuerzas políticas hablan de posibles irregularidades en los comicios».
«Eso es lo que oímos y por ello sería incorrecto que diéramos valoraciones gratuitas», remarcó el portavoz. EFE
