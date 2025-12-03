Rusia derriba 102 drones ucranianos sobre siete de sus regiones

1 minuto

Moscú, 3 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 102 drones de ala ucranianos sobre siete regiones del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Casi la totalidad de los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos en las regiones de Bélgorod (26), Briansk (22), Kursk (21), Rostov (16) y Vorónezh (4), todas ellas fronterizas con Ucrania.

Según escribió en Telegram el gobernador de la región de Vorónezh, Alexandr Gúsev, «varios depósitos de combustible resultaron ligeramente dañados debido a la caída de un dron derribado».

Los otros aparatos no tripulados abatidos anoche fueron destruidos sobre las regiones de Astracán (siete) y Saratov (seis), ambas sin frontera con Ucrania.

El ataque aéreo prácticamente coincidió con la reunión que el presidente ruso, Vladímir Putin, celebró en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, en la que no se logró acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

«Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen», aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. EFE

mos/ah