The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 25 drones ucranianos sobre dos de sus regiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 12 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 25 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Entre las 23:50 del 11 de agosto y las 03:40 hora de Moscú (GMT+3) del 12 de agosto fueron interceptados y destruidos 25 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense.

Los militares rusos precisaron que 23 aparatos fueron abatidos sobre la región de Rostov y los dos restantes, en la de Krasnodar.

Estas dos entidades de la Federación Rusa se encuentran en el sur de la parte occidental del país y la primera de ella comparte frontera terrestre con Ucrania.

Ante la amenaza de ataque de drones siete aeropuertos de ciudades del interior de Rusia suspendieron temporalmente sus operaciones, según informó Rosaviatsia, la agencia federal para la aviación civil. EFE

mos/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR