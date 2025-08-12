Rusia derriba 25 drones ucranianos sobre dos de sus regiones
Moscú, 12 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 25 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
«Entre las 23:50 del 11 de agosto y las 03:40 hora de Moscú (GMT+3) del 12 de agosto fueron interceptados y destruidos 25 drones de ala fija ucranianos», se afirma en el parte castrense.
Los militares rusos precisaron que 23 aparatos fueron abatidos sobre la región de Rostov y los dos restantes, en la de Krasnodar.
Estas dos entidades de la Federación Rusa se encuentran en el sur de la parte occidental del país y la primera de ella comparte frontera terrestre con Ucrania.
Ante la amenaza de ataque de drones siete aeropuertos de ciudades del interior de Rusia suspendieron temporalmente sus operaciones, según informó Rosaviatsia, la agencia federal para la aviación civil. EFE
