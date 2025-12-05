Rusia derriba 41 drones ucranianos en cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 5 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 41 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche, entre las 23:00 horas del 4 de diciembre y las 07:00 horas (GMT+3) del 5 diciembre, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 41 drones de ala fija ucranianos», indica el parte castrense publicado en Telegram.

Defensa precisó que nueve aparatos no tripulados fueron abatidos sobre Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros tantos sobre la región de Samara, a más de 800 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.

Los demás drones fueron derribados en la regiones de Sarátov (ocho), Volgogrado (siete) Rostov (siete) y Krasnodar (uno).

Debido al ataques con drones los aeropuertos de nueve ciudades del país -Samara, Ulianovsk, Penza, Kransnodar, Sochi, Mineralnie Vodi, Vladikavkaz, Grozni y Magás- suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos, según la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.

Rusia responde con ataques masivos con drones y misiles contra el sistema energético ucraniano que amenazan con dejar Ucrania sin luz y calefacción en el próximo invierno.EFE

mos/alf