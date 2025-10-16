Rusia derriba 51 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea

Moscú, 16 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 51 drones de ala fija ucranianos sobre siete regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Sarátov (12), Volgogrado (11) y Rostov (8), esta últimas la única con frontera con Ucrania.

Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron seis drones sobre Crimea y otros dos sobre los mares Negro y de Azov, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.

Los demás drones, precisó el mando militar ruso, fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Briansk (4), Voronezh (4), Bélgorodod (3) y Kursk (1), todas ellas colindantes con Ucrania.

Debido al ataque con drones los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Samara y Tambov suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos. EFE

