Rusia derriba 77 drones ucranianos sobre seis de sus regiones y la anexionada Crima

1 minuto

Moscú, 7 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 77 drones de ala fija ucranianos sobre seis regiones del país, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos (42) se produjo en la región de Sarátov, a más de 300 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.

Defensa añadió que los demás drones fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (doce), Volgogrado (nueve), Bélgorod (dos) Astracán (uno) y la república de Chechenia.

Además, las defensas antiaéreas rusa interceptaron y destruyeron diez aparatos no tripulados ucranianos sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Debido a los ataques con drones Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil, suspendió temporalmente las operaciones de los aeropuertos de siete ciudades -Grozni, Magas, Nalchik, Oremburgo, Orsk, Vladikavkaz y Volgogrado- para garantizar la seguridad de los vuelos, según informó la agencia oficial rusa TASS.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de dañar su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.EFE

