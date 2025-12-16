Rusia derriba 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas

1 minuto

Moscú, 16 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas, menos de la mitad que en la jornada anterior, según informó hoy en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea aniquilaron 83 drones de ala fija», señaló el mando castrense ruso.

Según Defensa, el grueso de los ataques tuvo lugar en la región de Briansk, donde fueron derribados 64 drones.

En la región de Kaluga fueron neutralizados nueve drones y cinco en Smolensk.

El gobernador de Kaluga, Vladislav Shapshá, confirmó el derribo de los nueve drones en cuatro municipios de la región, y señaló que no hubo víctimas ni daños materiales, al igual que su homólogo de Smolensk, Vitali Anojin, quien también señaló que el ataque nocturno no provocó daños.

Sobre la región de Moscú fueron derribados dos drones, uno de los cuales volaba en dirección a la capital rusa.

En la anexionada península de Crimea fueron destruidos dos drones y otro más, en la región de Tver.

Se trató de una jornada relativamente tranquila, en comparación con la noche anterior, durante la cual Ucrania lanzó más de 200 drones contra Rusia. EFE

mos/ah