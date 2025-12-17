Rusia derriba 94 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov

1 minuto

Moscú, 17 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 94 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche los sistemas antiaéreos rusos interceptaron y destruyeron 94 drones ucranianos de ala fina», indicó el mando militar ruso en una nota publicada en Telegram.

El grueso de los ataques (31) afectó a la sureña región de Krasnodar, seguida de Rostov, donde fueron derribados 22 artefactos aéreos.

Según las autoridades locales de Krasnodar, a consecuencia del ataque resultaron heridos dos civiles en el distrito Slavianski, que tuvieron que ser internados en un centro médico.

Además, al menos cinco edificios y varias líneas del tendido eléctrico sufrieron daños por la caída de los fragmentos de los drones derribados.

También fueron destruidos ocho drones sobre la región de Sarátov, cuatro en Volgogrado y tres en la región de Briansk.

Ocho drones fueron derribados sobre el mar Negro y otros tantos sobre el Azov.

Debido a la alerta aérea se vio afectado temporalmente el funcionamiento de los aeropuertos de Grozni (Chechenia), Magás (Ingusetia), Vladikavkaz (Osetia del Norte).

La víspera las defensas antiaéreas rusas derribaron 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas.EFE

mos/alf