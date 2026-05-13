Rusia derriba cerca de 300 drones ucranianos sobre su territorio

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Moscú, 13 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 286 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas y los mares Negro y Azov, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la noche pasada, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 12 de mayo de este año hasta las 7:00 hora de Moscú (04:00) del 13 de mayo, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 286 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija», señaló el mando ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

El gobernador de la sureña región de Rostov del Don, Yuri Slúsar, informó del derribo de dos decenas de drones en las cercanías de las ciudades Kámensk-Shajtinski y Novoshájtinsk y cuatro distritos de la región.

«No hubo víctimas, pero no se pudieron evitar daños», escribió en MAX.

Señaló que, debido a la caída de restos de artefactos aéreos, resultaron dañadas una instalación eólica y una vivienda.

En la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, un civil resultó herido tras la caída de fragmentos de un dron derribado.

En Yaroslavl resultó dañada una empresa industrial, indicó el gobernador local, Mijaíl Yevráyev, en MAX.

«Esta madrugada fue repelido un ataque de drones que se acercaban a Yaroslavl. La mayoría de los drones fueron derribados, pero el fragmento de un artefacto derribado cayó en una instalación industrial», sostuvo, sin puntualizar cuál.

En Astracán se desató un incendio en una refinería local, según el gobernador de la región, Ígor Bábushkin.

«Hoy fue repelido un ataque de drones contra la refinería de Astracán. Todos los artefactos enemigos fueron derribados y suprimidos por las defensas radioelectrónicas. Los fragmentos provocaron un incendio. Según Emergencias, las llamas serán sofocadas en las próximas horas», escribió.

Tras el parte matutino del Ministerio de Defensa, otros dos drones fueron derribados en las cercanías de Moscú, según informó en MAX el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. EFE

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