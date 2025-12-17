Rusia descarta la visita de Witkoff y espera que EEUU le informe sobre consultas en Berlín

2 minutos

Moscú, 17 dic (EFE).- El Kremlin descartó la visita esta semana del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque espera que Washington informe cuanto antes a Moscú sobre los resultados de las consultas de los últimos días con ucranianos y europeos en Berlín.

«No, no está planificada para esta semana. Lo que esperamos es que, cuando estén preparados, nuestros colegas estadounidenses nos informen sobre los resultados del trabajo realizado con los ucranianos y los europeos «, comentó este miércoles Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que «con cada contacto, él (Witkoff) tiene la posibilidad de conocer mejor nuestra postura sobre los temas más actuales».

Peskov insistió en que las posiciones de Kiev a estas alturas del proceso quedarán claras en cuanto Moscú reciba los documentos correspondientes.

A su vez, insistió en que la opinión del Kremlin sobre el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano es «bien conocida» y tampoco quiso salir al paso de las informaciones sobre los planes de la Casa Blanca de imponer nuevas sanciones a Rusia si no respalda el plan de paz.

Antes de conocer las modificaciones al plan introducidas por ucranianos y europeos, los altos funcionarios rusos se mostraron muy escépticos sobre su posible aceptación por parte del presidente Vladímir Putin.

Tras su viaje a Berlín, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó que pronto tendría lugar una nueva ronda de consultas entre rusos y estadounidenses.

Witkoff, acompañado de Yared Kushner, yerno de Trump, visitó por última y sexta vez este país el pasado 2 de diciembre, consultas en las que no se alcanzó ningún compromiso, según admitió entonces el Kremlin.

Putin, quien insiste en decir que su país está ganando la guerra, por lo que Ucrania debe retirarse del Donbás, presidirá este miércoles una reunión de la plana mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.EFE

mos/cg