Rusia dice que Rutte «no sabe lo que dice» al pedir que Europa se prepare para una guerra

2 minutos

Moscú, 14 dic (EFE).- El Kremlin condenó las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por llamar a Europa a prepararse para una guerra con Rusia.

«Lamentablemente, el señor Rutte, al hacer esas irresponsables declaraciones, simplemente no sabe lo que dice», dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la televisión rusa, que colgó esas declaraciones el domingo en Telegram.

Subrayó que esas declaraciones sólo las puede hacer «el representante de una generación que ha olvidado lo que fue la Segunda Guerra Mundial», en la que la Unión Soviética perdió más de 26 millones de personas.

«Nosotros, gracias al cielo, crecimos en un país que conserva la memoria de lo horrible que fue aquello y de lo que pudimos hacer para salvar a Europa del Fascismo», dijo.

El jueves, Rutte urgió a los países miembros de la Alianza a aumentar rápidamente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia y advirtió de que los aliados son el próximo objetivo del Kremlin.

«Hoy estoy aquí para explicarles cuál es la postura de la OTAN y qué debemos hacer para detener una guerra antes de que comience. Y para ello, debemos ser muy claros sobre una amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia», dijo en Berlín en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

Asimismo, señaló que, mientras el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, intenta destruir Ucrania, está devastando al mismo tiempo su propio país, ya que la guerra solo en este año ha causado una media de 1.200 bajas diarias entre las tropas rusas.

«El conflicto está a nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados», apostilló.

Precisamente, la oposición rusa acusa a Putin, que nunca sirvió en el Ejército, y a sus aliados de olvidar la lección de la Gran Guerra Patria (1941-45), ya que el mandatario soviético Leonid Brezhnev fue el último dirigente que combatió en la contienda mundial. EFE

