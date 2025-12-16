Rusia insiste en que mantiene el control de Kúpiansk pese a contraofensiva ucraniana

Moscú, 16 dic (EFE).- Rusia sigue controlando la ciudad de Kúpiansk, importante bastión ucraniano en la región nororiental de Járkov, pese a la contraofensiva ucraniana anunciada el pasado viernes por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó hoy un portavoz militar ruso.

«Las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) continúan cumpliendo sus misiones de combate en la zona de la operación militar especial. La ciudad de Kúpiansk está bajo control del Sexto Ejército», declaró el portavoz de esta fuerza, Leonid Zhárov, a la agencia rusa TASS.

Señaló que «el enemigo todos los días intenta infiltrar pequeños grupos en la localidad a través del cementerio de la ciudad, pero sufre graves pérdidas en efectivos y máquinas de combate».

«Las unidades de la agrupación repelen los ataques del enemigo contra las localidades de Tischenkivka, Moskivka y Sobolivka (aledañas a Kúpiansk) y mantienen el control de estas, atacándole a distancia con fuego de artillería y drones de asalto y evitando su avance hacia Kúpiansk», añadió.

Reconoció que en la ciudad quedan «aislados grupos del enemigo bloqueados en dos edificios del distrito Yubileini» y anunció que estas fuerzas «serán aniquiladas en breve».

Informó también de que en las cercanías de la ciudad fue eliminado «un grupo de mercenarios colombianos» con el fuego de la artillería y los drones rusos.

Zelenski reivindicó el pasado viernes los resultados positivos que estarían consiguiendo los soldados ucranianos en Kúpiansk durante una visita a ese sector del frente de la región nororiental de Járkov.

Rusia dio prácticamente por ganada la batalla por el nudo ferroviario de Kúpiansk a finales de octubre, algo que es negado hasta el momento por Ucrania. EFE

