Rusia intensifica el reclutamiento militar forzoso en los territorios ocupados de Ucrania

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 4 dic (EFE).- Las autoridades rusas intensifican el reclutamiento militar forzoso de miles de varones en los territorios ocupados ucranianos y su posterior despliegue en operaciones de combate contra Ucrania, que infringe el derecho internacional.

Aunque Rusia ha aplicado esta práctica en la península de Crimea, anexionada desde 2014, ahora ha expandido drásticamente el reclutamiento militar en los territorios capturados desde el comienzo de la invasión de 2022, según informan defensores de derechos humanos.

En la actualidad los esfuerzos se dirigen principalmente a alistar a la población local en el servicio militar obligatorio, lo que, sobre el papel, no implica automáticamente la participación en combates contra Ucrania, dijo a EFE Onisia Siniuk, analista legal al Centro de Derechos Humanos ZMINA.

Sin embargo, una vez incorporados a las Fuerzas Armadas rusas, los alistados se encuentran en una posición altamente vulnerable, en la que son presionados para firmar contratos profesionales y ser enviados derechos al frente, subrayó Siniuk.

Coaccionados para luchar

«Una vez que están bajo el control del mando militar, constantemente son persuadidos, se les ofrecen incentivos y después son amenazados y coaccionados para firmar un contrato», explicó.

Román, de 19 años y procedente de la parte ocupada de la región de Donetsk, declaró a la cadena pública ucraniana Suspilne que originalmente, cuando le reclutaron, le prometieron que serviría cerca de su casa, pero semanas más tarde su unidad entera fue transferida a Rusia y sometida a una intensa presión para firmar contratos.

«El capitán nos llamó uno por uno, dijo que teníamos que ‘defender a la patria’ y nos entregó los papeles. Cuando me negué, me dieron de inmediato una patada en el estómago», relató.

«Nos dijeron que teníamos que luchar por Rusia para ‘pagar por nuestra liberación'», dijo Román. «Cuando respondí que no había pedido que me ‘liberaran’ de la vida normal que llevaba, me golpearon brutalmente».

El joven tuvo que ser hospitalizado y finalmente logró escapar al extranjero con la ayuda de una organización local.

Propaganda y militarización

Más allá de la violencia directa las autoridades emplean múltiples métodos de coacción, dijo Siniuk. Los hombres que podrían afrontar procesos judiciales por algún delito se enfrentan a una dura elección: cumplir condena o firmar un contrato y ser enviados al frente.

Moscú también recurre a la propaganda y una publicitación agresiva del servicio militar, en un contexto en el que la devastación de los territorios ocupados deja pocas alternativas para ganarse la vida.

La militarización sistemática de los niños, que en los colegios de los territorios ocupados reciben clases obligatorias de ‘patriotismo’ y son alentados a unirse a organizaciones militarizadas que glorifican el servicio militar, hace mucho más probable que firmen contratos en cuanto cumplen 18 años.

«Enseñan a los niños y a los adolescentes a cavar trincheras, manejar armas y marchar en formación», dijo Siniuk.

«Cualquier forma de reclutamiento y movilización en los territorios ocupados está prohibida estrictamente bajo el derecho humanitario internacional y constituye un crimen de guerra, como lo es la coacción para participar en operaciones de combate contra el propio país», subrayó la experta.

A escala creciente

Evadir el servicio militar se está volviendo casi imposible: los varones deben detenerse en múltiples checkpoints y se enfrentan a cargos administrativos y criminales, mientras que Rusia también ha abolido los periodos de reclutamiento fijos, lo que en la práctica lo hace posible durante todo el año.

Los defensores de los derechos humanos y las autoridades ucranianas recomiendan que quienes quieran desear el servicio forzoso huyan de los territorios ocupados o contacten con la línea telefónica estatal ‘Quiero Vivir’ a la menor oportunidad para rendirse.

El 16 % de quienes se hallan actualmente en campos de prisioneros de guerra en suelo ucraniano son ciudadanos ucranianos, reveló en noviembre Dmitró Úsov, secretario del Cuartel de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.

Según él, entre febrero de 2022 y julio de 2025, Rusia movilizó a más de 46.000 ciudadanos ucranianos de los territorios ocupados, la mayor parte de ellos -más de 35.000- de Crimea, mientras que aproximadamente 10.000 venían de las regiones de Donetsk y Lugansk, 560 de Zaporiyia y 478 de Jersón.

Siniuk y otros analistas advierten de que el uso de ciudadanos ucranianos en combate por parte de Rusia seguirá aumentando, ya que el Kremlin aspira a ahorrarle a su propia población otra impopular oleada de movilización. EFE

