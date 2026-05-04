Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania 155 drones de larga distancia

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Kiev, 4 may (EFE).- Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes contra la retaguardia ucraniana 155 drones de larga distancia, según informó en su parte de hoy la Fuerza Aérea ucraniana.

Del total de los drones, 135 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Otros 14 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas del país no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones derribados en otros cuatro lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Una parte sustancial de los drones de larga distancia que lanza Rusia son aparatos no tripulados kamikaze Shahed, una tecnología adquirida por los rusos de Irán al principio de la guerra que ahora fabrican por sí mismos en plantas construidas dentro de la Federación Rusa.

Según la cuenta de X Shahed Tracker, que calcula los porcentajes de drones neutralizados utilizando los datos oficiales que publica Ucrania, las defensas ucranianas interceptaron en abril un 89 % de los drones Shahed lanzados por Rusia.

Más de 600 de estos drones utilizados por Rusia el mes pasado no pudieron ser interceptados e impactaron en distintas infraestructuras ucranianas.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia y en ocasiones misiles contra territorio enemigo. EFE

mg/ah