Rusia lanza un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania

1 minuto

Kiev, 30 oct (EFE).- Rusia lanzó en las primeras horas de la mañana de este jueves un ataque combinado con drones y misiles contra varias regiones ucranianas que ha obligado a las autoridades de Ucrania a cambiar el horario de ciertos trenes e introducir cortes de electricidad de emergencia.

El ataque también ha dejado sin luz, agua y calefacción a algunas zonas de la región de Vínitsia en Ucrania central y una decena de civiles han resultado heridos en la ciudad de Zaporiyia, cercana al frente y en el sureste de Ucrania.

«Debido al ataque masivo con misiles y drones a la infraestructura energética, en todas las regiones de Ucrania se ha limitado el consumo», se lee en un comunicado publicado por la empresa nacional de electricidad de Ucrania, Ukrenergo.

Estas limitaciones se manifiestan en apagones programados que afectan de manera rotatoria a distintas zonas de pueblos y ciudades de toda Ucrania y también en la reducción del suministro a la industria.

Rusia lleva a cabo este otoño una nueva campaña masiva de bombardeos contra los sectores eléctrico y gasístico de Ucrania que ha destruido ya una parte sustancial de las infraestructuras energéticas del país. EFE

