Rusia levanta restricciones para transferir divisas al exterior

1 minuto

Moscú, 5 dic (EFE).- El Banco Central de Rusia (BCR) anunció este viernes el levantamiento a partir del próximo día 8 de las restricciones a las transferencias de divisas a bancos en el exterior, debido a la «estabilidad» del mercado.

La medida favorece los ciudadanos rusos y nacionales de «países amistosos», que según la regulación vigente pueden transferir mensualmente a cuentas bancarias en el extranjero un monto que no supere un millón de dólares estadounidenses o su equivalente en otras divisas.

El BCR indicó que la innovación obedece a la «situación estable» del mercado de divisas del país.

El regulador precisó que se mantienen las restricciones a las personas físicas no residentes de «países inamistosos», podrán transferir al extranjero sumas que no superen el monto de sus salarios.

Rusia considera «inamistosos» un total de 49 países entre ellos 25 de la Unión Europea y todos los de la OTAN, con la excepción de Turquía, Hungría y Eslovaquia. EFE

mos/mr