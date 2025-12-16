Rusia mira hacia el frío norte en una exposición artística en Moscú dedicada al Ártico

Moscú, 16 dic (EFE).- El Museo Tretiakov de Moscú dedica una exposición de arte al Ártico ruso, donde presenta más de 130 obras de diversos géneros y técnicas, pero con un único tema: la vida en el extremo norte.

«El proyecto expositivo de la Galería Tretiakov, preparado para el 500 aniversario de la ruta del mar del Norte, permitirá ver y experimentar el norte en toda su grandeza, tal y como los artistas lo han visto e interpretado durante siglos», señaló la directora del museo, Elena Pronícheva.

La exposición abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad, reflejando la evolución de la comprensión artística acerca del Ártico en el país; desde imágenes románticas de los primeros exploradores hasta evidencias documentales del desarrollo de la región.

De este modo, las 130 obras, donde se incluyen piezas de pintura, escultura, fotografía y documentos audiovisuales muestran la evolución de la percepción de los artistas sobre esta región de clima extremo y naturaleza indomesticable.

Entre los artistas exhibidos se encuentra Alexander Borísov, alumno del célebre paisajista Iván Shishkin, quien realizó varias expediciones a la que es conocida por los rusos como «Tierra Nueva», por ser tardíamente colonizadas, entre ellos el territorio de Pechora y la isla Vaigach.

Las obras de Borísov fueron las primeras en ser adquiridas por la galería, todavía por su fundador, Pável Tretiakov, quien poseyó más de 50 obras suyas realizadas después de su primer viaje al Ártico, en 1896.

La exposición también incluye la visión soviética de aquellos parajes, como la fascinación por la tribalidad de la cultura local, o la conquista tecnológica de la región con la construcción de monumentales industrias soviéticas.

No se queda atrás la apreciación por la fauna y los paisajes, con monumentales cuadros de bloques de hielo que se alzan sobre el agua bloqueando el tránsito de los barcos, la forma más fácil de desplazarse hasta el extremo norte.

El ártico también alimentó las distintas corrientes de experimentación artística que se vivió en Rusia a lo largo del último siglo, con pinturas vanguardistas, abstractas y minimalistas.

La parte fotográfica, mientras tanto, se centra más en el desarrollo industrial, con artistas como Leonid Tishkov, Arkadi Nasónov y Alexander Ponomarev.

La estrella de la exposición es sin duda el cuadro de Konstantín Korovin, ‘Aurora Boreal’, que muestra un trineo con renos alrededor bajo las luces del norte.

La obra, que hasta entonces permaneció almacenada en un rodillo fue restaurada recientemente por el museo por primera vez.

Los galeristas acondicionaron el recorrido para la ocasión, con múltiples salas semiabiertas que comparten un mismo techo, paredes blancas y azules que imitan el hielo y permiten navegar entre las distintas obras mientras efectos sonoros de crujidos y goteos dan la sensación de encontrarse entre témpanos de hielo.EFE

