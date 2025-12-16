Rusia rebaja las ilusiones europeas de una paz antes de fin de año

5 minutos

Moscú, 16 dic (EFE).- Rusia se ha dedicado en los últimos días a rebajar las ilusiones de los países europeos sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania antes de que concluya el año.

Moscú ha rechazado las modificaciones al plan de paz de Estados Unidos antes incluso de recibirlas por escrito. «No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno», comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mantiene en sus trece a la espera de que los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, regresen al Kremlin.

El futuro de Ucrania en la OTAN

La principal línea roja para Rusia sigue siendo el ingreso de Ucrania en la OTAN. Moscú mantiene que ese precisamente fue el detonante del conflicto que estalló en 2014 -planes para una posible base aliada en la península de Crimea-, por lo que no piensa ceder en ese terreno.

El problema es que tampoco parece dispuesto a aceptar que Kiev reciba garantías de seguridad de Occidente similares al artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recordó a Europa que «al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania».

Se refería al compromiso de la OTAN de que no se expandirá hacia el espacio postsoviético, un asunto muy sensible para el Kremlin, que mantiene que Occidente «le engañó» antes de que se desintegrara la Unión Soviética con el fin de que apoyara la reunificación alemana.

Botas europeas en territorio ucraniano

Moscú también rechaza la alternativa europea a la pertenencia de Ucrania al bloque occidental, que es el despliegue de tropas multinacionales para prevenir una nueva agresión rusa. Incluso asegura que dichas unidades serán un «objetivo legítimo» de la artillería y la aviación rusas.

Rusia no aceptará «en ningún caso (…) la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano», dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, en una entrevista con el canal ABC.

Añadió que «la Coalición de Voluntarios es lo mismo. Y puede ser que aún peor, ya que tal decisión (el despliegue de tropas) puede llevarse a cabo incluso sin los procedimientos habituales existentes en la OTAN para tales casos».

Paz por territorios

Este es un dogma del Kremlin desde junio de 2024. Entonces, Putin aseguró que si Kiev reiteraba sus tropas del Donbás, Moscú declararía un alto el fuego inmediato y se iniciarían las negociaciones de paz.

La postura no ha variado ni un ápice 18 meses después, ya que lo contrario «significaría, bajo nuestro punto de vista, revisar un elemento muy fundamental de nuestra condición de Estado, acuñado en nuestra Constitución», explicó Riabkov, en alusión a la anexión de cinco regiones ucranianas, incluido Crimea.

Putin mantiene que la conquista de todo el Donbás es una cuestión de tiempo -Ucrania aún controla más de una cuarta parte de Donetsk- y que la toma de los bastiones de Pokrovsk y Kúpiansk así lo confirman, aunque la reciente visita de Zelenski a esa última localidad manifiesta con claridad que Kiev no quiere rendirse.

Reparaciones con activos congelados rusos

Rusia se ha negado desde un principio a discutir siquiera la cuestión de las reparaciones a Ucrania por las destrucciones causadas por la guerra. Y no se ha limitado a condenar de palabra la congelación de sus activos en territorio de la Unión Europea (UE), que inmovilizó indefinidamente ese dinero -unos 210.000 millones de euros- para reconstruir Ucrania.

El Banco Central de Rusia anunció la pasada semana que demandaría al depositario Euroclear «con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados». El Tribunal de Arbitraje de Moscú recibió este lunes la demanda, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229,734 millones de dólares).

Y es que la economía es a día de hoy el principal talón de aquiles de la maquinaria de guerra rusa. Moscú no se puede permitir renunciar a ese dinero, cuando los ingresos por la exportación de hidrocarburos se han desplomado desde la introducción de las sanciones estadounidenses contra sus dos principales petroleras.

Sin tregua navideña

En línea con su negativa a hacer cualquier concesión al enemigo, el Kremlin rechazó este martes la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano.

«Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Para los rusos ya no existe el dilema sobre qué hacer primero: negociar o dejar de pegar tiros. No habrá cese de las hostilidades hasta que se satisfagan todas sus demandas. En caso contrario, la guerra continuará en 2026. EFE

mos/lar