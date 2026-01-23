Rusia se jacta de controlar el rublo, que alcanza máximo frente al dólar en casi tres años

Moscú, 23 ene (EFE).- El Banco Central ruso (BC) se jactó este viernes de que sus políticas para combatir la inflación también se dirigen a estabilizar el tipo de cambio nacional, que hoy mismo se estableció oficialmente en los 75,92 rublos por dólar, el máximo valor en casi tres años.

«La política orientada a mantener baja la inflación también contribuye a estabilizar el tipo de cambio», comunicó el vicepresidente del órgano financiero, Alexéi Zabotkin, a través de Telegram.

A pesar de los constantes ruegos de otros actores económicos rusos para debilitar la moneda nacional, hoy mismo el Banco Central estableció el valor del dólar y el euro en 75,92 y 89,06 rublos, respectivamente.

De este modo, el dólar con respecto al rublo alcanza su mínimo valor desde mayo de 2023, mientras que el euro se mantiene a niveles de diciembre de 2025.

El responsable de la entidad explicó que «las sacudidas externas pueden causar volatilidad, pero una devaluación continua, sostenible e intertrimestral es imposible con una inflación baja».

Zabotkin explicó que «si el BC reduce drásticamente el tipo de interés ahora para intentar mejorar la disponibilidad de crédito, esto acelerará aún más la inflación».

A pesar de ello, a causa de las subidas de impuestos con la entrada de año, los precios de los bienes y servicios volvieron a aumentar.

Los expertos monetarios rusos no se ponen de acuerdo con los pronósticos acerca del rublo, que el año pasado situaban la moneda con un valor con respecto al dólar de más de 100 rublos por dólar.

Otros, ahora, creen que bajará hasta los 70 rublos por dólar.

El rublo se fortaleció un 45 % a lo largo del año -una apreciación jamás vista en los últimos 30 años-, genera en realidad problemas para la economía militar, según Bloomberg.

Los tipos de interés, mientras tanto, ya se rebajaron de un 21 % a un 16 % en 2025 en línea con el decrecimiento de la inflación, debido a que las altas tasas habían afectado demasiado a la inversión y a la demanda, sin embargo las autoridades advirtieron que la inflación volvió a crecer en las primeras semanas de este año.

Si la tendencia alcista continúa, el enfriamiento de la economía rusa podría derivar en estanflación, es decir, un estancamiento económico al mismo tiempo que una cuantiosa subida de precios.

Los economistas opositores rusos prevén que para el próximo año aumente la disputa entre las autoridades económicas que apoyan la fuerte política monetaria con el objetivo de bajar la inflación, como es el caso del Banco Central ruso, y los partidarios de rebajar el rublo para favorecer el clima de inversión, como la patronal rusa y Sberbank, el mayor banco del país.

Un rublo débil beneficia especialmente a los exportadores rusos.EFE

