Rusia tiene preparada una respuesta si UE confisca activos y despliega tropas en Ucrania

2 minutos

Moscú, 10 dic (EFE).- Rusia ya tiene preparada una respuesta a un posible despliegue de tropas de la Unión Europea (UE) en Ucrania y a la confiscación de activos rusos, medidas que considera hostiles, anunció este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

«Responderemos a cualquier medida hostil, incluido el despliegue de tropas europeas en Ucrania y la expropiación de activos rusos. Y ya tenemos lista una respuesta», señaló Lavrov en su intervención anual ante el Consejo de la Federación o Senado ruso.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, aseguró el martes que usar los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania podría suponer un «punto de inflexión» y consideró que en las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos hay «falta de presión sobre Rusia».

A su vez, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Rusia «no va a entrar en guerra con Europa» y que no tiene tales intenciones, pero responderá a lo que considere provocaciones.

Al mismo tiempo, Lavrov aseguró que Rusia continuará con su «rumbo independiente» en política exterior que «implica la protección de los intereses nacionales» y que fortalecerá lazos «con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar en igualdad de condiciones».

Por lo tanto, entre las constantes pausas en el proceso de negociaciones de paz para la guerra de Ucrania y la inflexible postura rusa, el diplomático de 75 años dejó claro que la actual política exterior del país «no está sujeta a ningún tipo de revisión».

Al mismo tiempo, acusó a la UE de estar frenando «artificialmente» el proceso de paz e incitar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a continuar la guerra, aunque celebró la división actual en Occidente.

«Occidente no está unido, y esto se confirma una vez más con los acontecimientos de los últimos días, cuando el presidente (de EE.UU., Donald) Trump, criticó duramente las acciones de Europa para retrasar los acuerdos», señaló.

Así, Lavrov subrayó que Trump «es el único entre los líderes occidentales» que «comenzó a comprender las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania».

A pesar de ello, lamentó que «el actual líder de los Estados Unidos no sólo no tiene prisa por levantar (las sanciones impuestas a Rusia), sino que las está aumentando». EFE

