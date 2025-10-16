Rusia y Marruecos celebran acuerdo en Gaza y apuestan por un alto el fuego estable

3 minutos

Moscú, 16 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Marruecos, Naser Burita, celebraron este jueves el acuerdo alcanzado en Gaza y apostaron por un cese el fuego estable que permita reconstruir ese territorio devastado por la guerra y retomar el proceso la creación del Estado palestino.

«Celebramos los cambios positivos (…) en los territorios palestinos y ante todo en la Franja de Gaza. Expresamos la satisfacción con la implementación exitosa de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás sobre el cese el fuego», dijo en rueda de prensa Lavrov tras reunirse con su homólogo marroquí.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que debatió «detalladamente la situación en la zona del conflicto palestino-israelí» con Burita y destacó que «Marruecos tradicionalmente juega un papel muy importante de apoyo a los esfuerzos para lograr una solución pacífica al problema palestino».

«Esperamos que los acuerdos alcanzados (en Gaza) se cumplan estrictamente, incluyendo los resultados de la cumbre de la paz del 13 de octubre de Sharm el-Sheij (Egipto), y que el asunto termine con el cumplimiento de estos acuerdos», añadió.

Además, estimó que «el cese el fuego en Gaza debe, claro está, tener un carácter estable, para permitir comenzar la entrega de ayuda humanitaria».

«Es necesario reanudar cuanto antes el proceso político de solución al conflicto en Oriente Medio (…) que prevé la creación de un Estado palestino que coexista pacíficamente con Israel», aseveró Lavrov, al señalar que esto significaría la solución al añejo conflicto.

A su vez, el jefe de la diplomacia marroquí celebró el papel de Rusia en la arena internacional y destacó la solidez de los lazos entre Moscú y Rabat.

«Nuestra interacción no está dirigida en contra de nadie. Esta dirigida a promover la paz, ya sea en el mundo árabe o en África. Siempre saludamos la influencia positiva que ejerce Rusia en la solución de múltiples problemas en estas regiones», dijo Burita, quien también invitó a Lavrov a visitar Marruecos.

Además, el ministró marroquí elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, «encaminados a lograr el cese en fuego en Gaza y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria». «Confiamos en que todas las condiciones del acuerdo se cumplan», dijo.

Respecto a las relaciones bilaterales, confirmó su carácter estratégico.

«Ésta también es la posición del rey de Marruecos (Mohamed VI). Él valora estos lazos y también las relaciones con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Nos unen relaciones realmente fructíferas», señaló al recordar que en 2026 se cumple una década de la firma del acuerdo de asociación estratégica entre Moscú y Rabat.

Ambos ministros firmaron hoy un memorando de entendimiento para la creación de un comité ruso-marroquí para el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, de cara a la Comisión Intergubernamental Rusia-Marruecos que se celebrará este viernes en la capital rusa. EFE

mos/rcf

(foto)