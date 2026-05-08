Rusia y Ucrania se atacan mutuamente pese a tregua decretada por Moscú

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Rusia y Ucrania se atacaron mutuamente este viernes, rompiendo de facto el alto el fuego unilateral declarado por Moscú para las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania nunca dijo que respetaría el llamado de Moscú a cesar los bombardeos y criticó duramente la iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de querer suspender los combates únicamente para organizar un desfile en la Plaza Roja el sábado.

Ucrania lanzó un llamado a detener las hostilidades desde el miércoles que, según Kiev, fue ignorado por el ejército ruso. Esta contrapropuesta fue presentada por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski como una prueba para saber si el Kremlin realmente buscaba una desescalada.

Rusia amenazó con lanzar un ataque masivo contra ucrania si Kiev interfiere en el desfile del sábado en Moscú, y llegó a pedir a diplomáticos y a la población a abandonar la capital ucraniana.

En Kiev, habitantes entrevistados por la AFP expresaron pocas esperanzas de un alto el fuego. Uno de ellos, un empleado bancario de 40 años, afirmó que «nada nuevo ocurrirá» y describió la situación como una rutina marcada por las alertas aéreas.

Una breve alarma antiaérea sonó el viernes por la mañana en Kiev debido a la amenaza de un misil balístico, según las autoridades locales. El riesgo de bombardeos sigue siendo constante, aunque muchos habitantes dicen haberse acostumbrado.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania, iniciada en 2022, ha causado cientos de miles de muertos y se ha convertido en el conflicto más sangriento en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Un importante incendio forestal se declaró en la zona prohibida de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras la caída de un dron, indicaron este viernes las autoridades locales, que aseguran que no se ha detectado ningún aumento de la radiactividad.

– Emisarios estadounidenses –

Zelenski acusó el viernes a Moscú de no hacer ningún intento por respetar el alto el fuego que había declarado unilateralmente.

Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú lanzó durante la noche 67 drones de largo alcance contra el país. Esta es la cifra más baja en casi un mes.

Rusia aseguró el viernes haber respondido «de manera simétrica» a las «violaciones» del alto el fuego por parte de Ucrania.

La defensa aérea rusa afirmó haber interceptado 409 drones ucranianos desde la entrada en vigor de su cese de hostilidades. Estos drones habrían sido derribados en una decena de regiones, incluida la de Moscú, según la misma fuente.

El presidente ucraniano también celebró ataques de su ejército contra infraestructuras petroleras rusas, incluyendo un depósito cerca de Moscú y una refinería en los Urales. Además 13 aeropuertos en el sur de Rusia tuvieron que cerrar tras un impacto en una instalación de control aéreo en Rostov del Don.

En las últimas semanas, el ejército ucraniano, que reforzó sus capacidades en materia de drones, intensifica sus ataques contra Moscú y en profundidad en territorio ruso, alcanzando objetivos situados a cientos de kilómetros de Ucrania.

Rusia anunció que no habrá equipamiento militar en el desfile del 9 de mayo en Moscú, por primera vez en casi 20 años. Además, las autoridades ordenaron cortes intermitentes de internet en la capital rusa.

Las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto quedaron en segundo plano desde el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

No obstante, Zelenski afirmó el viernes que espera la llegada de negociadores estadounidenses a Ucrania en las próximas semanas, «en el cruce entre la primavera y el verano», para nuevas conversaciones.

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